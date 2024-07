Basket la Lituania batte il Messico all’esordio nel Preolimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È iniziato questa notte il torneodi Portorico e dopo la sfida tra Italia e Bahrain nella tarda serata di ieri, sul parquet del Puerto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot “El Choli” sono scesi, match d’esordio del gruppo A. E come da pronostici, match che Domantas Sabonis e compagni hanno vinto senza troppa sofferenza, mettendo già nel mirino le semifinali per un posto a Parigi 2024. Partenza shock delche piazza un parziale iniziale di 9-0, con lache ha bisogno di 2’30” e di Sabonis per sbloccarsi. Europei che dopo la scossa iniziale trovano il pareggio dopo 4’ di gioco e il primo vantaggio del match a dopo cinque minuti e mezzo con la tripla di Grigonis.che nel primo quarto tocca anche il +6, ma si va al primo stop sul 29-26.