Arpaia torna ‘Anticamente’ | due giorni di spettacoli mostre e convegni

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiDopo il grande successo della prima edizioneadAnticamente, l’evento che si pone l’obiettivo di riscoprire gli usi ed i costumi della tradizione locale attraverso la storia dei luoghi in cui sorge l’antica cittadella longobarda. Questa seconda edizione, in programma nel prossimo week end, dal 6 al 7 luglio nel centro storico di, sarà caratterizzata da una serie di appuntamenti che porteranno i visitatori a rivivere le atmosfere ed il fascino di altri tempi in quello che può essere considerato un vero e proprio viaggio nel passato. Un programma quello di quest’anno che sarà arricchito da esposizioni,e tante sorprese, il tutto pensato in modo tale da poter coinvolgere visitatori di ogni fascia di età.