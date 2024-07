Aree idonee per le rinnovabili pubblicato il decreto | quando arriverà la mappa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il governo hain Gazzetta Ufficiale ilsulleper le, emanato il 14 giugno scorso. Il ministro dell’Ambiente e quello della Cultura hanno trovato un accordo su quali zone del Paese dedicare allo sviluppo delle energie verdi, ma ladovrà essere stilata dalle regioni. Le associazioni ambientaliste hanno criticato il testo ritenendolo troppo restrittivo per quanto riguarda la possibilità di installare pale eoliche e pannelli solari, reputandolo una barriera allo sviluppo delle fonti alternative e all’indipendenza energetica del Paese.in gazzetta ufficiale: dove si potranno installare leIl governo guidato da Giorgia Meloni hain Gazzetta Ufficiale il testo dellegge con cui si aggiorna la normativa per individuare leall’installazione di impianti per energia rinnovabile, soprattutto solare e eolico.