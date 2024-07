Andrés Iniesta chiude la porta al ritorno a casa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Giorni caldissimi per il calcio iberico!recibió un auténtico baño de masas en su visita a Albacete para conocer de primera mano la escultura que hace unas semanas se colocó en su honor en las inmediaciones del Carlos Belmonte. Una estatua que emula su tanto en la final del Mundial de 2010 que dio el triunfo a la selección española. El exjugador del Barça fue recibido por decenas de albaceteños que se congregaban en la Avenida de España y no dudaron en mostrar su cariño y admiración a. “Muy agradecido por el reconocimiento. La gente que me conoce sabe lo que siento por Albacete y por su gente”, reconoció.ha visitato la scultura in onore del gol segnato nella Coppa del Mondo 2010 in Sud Africa / EFE Sobre el gol que llevó a ganar el primer Mundial en la historia de España,explicó que “recuerdo con ilusión el momento y creo que a todos nos viene a la cabeza”.