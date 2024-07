Acqua in Toscana quasi tre foci su cinque sono inquinate I dati di Goletta Verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 - I mari dellain salute: il 95% delle coste balneabiliinfatti in condizioni eccellenti. Non così ledi fiumi e canali. Il 65% dei campioni raccolti datra il 17 e il 19 giugno 2024 è infatti risultato fuori dai limiti di legge. In particolare, dei 20 campioni esaminati - di questi 15stati prelevati in foce di fiumi o canali e 5 a mare - ben 13risultati fuori dai parametri di legge alle analisi effettuate da laboratori specializzati sul territorio e quindi solo 7 perfettamente non inquinati. Dei 13 punti fuori dai limiti di legge, 10stati giudicati fortemente inquinati, in quanto i campioni superano di più del doppio i limiti normativi considerati, 3 invece hanno avuto il giudizio di inquinato.