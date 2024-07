A Wimbledon anche Dave Grohl ha indossato il suo completo migliore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il fascino diconquista tutti,i più insospettabili. Con la sua band attualmente in tournée in Europa, il frontman dei Foo Fighterstrascorre la maggior parte dei giorni con una maglietta nera intrisa di sudore, jeans e Vans alte. Ma durante una tappa londinese in vista dell'imminente concerto dei Foos in Polonia,ha preso esempio da David Beckham e haunagiacca e cravatta per guardare il tennis dal Royal Box di. Martedì scorso, mentre si recava sul Centre Court insieme alla moglie Jordyn Blum,haun abito gessato a due bottoni, una cravatta stampata in oro (il collega Avidan Grossman si è complimentato per il nodo a quattro mani, che rimane l'unico modo accettabile di fare il nodo alla cravatta), occhiali da sole Ray-Ban e mocassini scamosciati Dolce&Gabbana.