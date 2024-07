A Kiev per parlare di pace | la missione di Orbán fa imbestialire Zelensky

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ci sono voluti più di ventotto mesi dall’inizio del conflitto con la Russia per convincere Viktora recarsi in Ucraina per avere un faccia a faccia con Volodymyr. Un viaggio che su gran parte dei media italiani viene raccontato con toni trionfalistici, quasi fosse un modo per abiurare a più di due anni in cui è sembrato giocare di sponda con l’amico Vladimir Putin, ma che, in realtà, è un mero e semplice atto dovuto perché, da ieri, l’Ungheria ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio dell’Unione Europea.vola ae chiede di pensare al cessate il fuoco con la Russia. Ira di: “L’Ue deve continuare a sostenerci” Come annunciato da Budapest, il primo ministro magiaro, anziché rinnovare l’impegno di Bruxelles a sostenere la resistenza dell’Ucraina, ha per lo più ribadito che è giunta l’ora di mettere fine alle ostilità.