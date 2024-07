Un’opera d’arte nel centro di screening per il cancro al seno | l’iniziativa Komen Italia

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di martedì 2 luglio 2024) In queste ore, l’arte abbraccia la prevenzione sotto il segno di una sensibilità comune. Questa mattina infatti la, organizzazione basata sul volontariato e in prima linea nella lotta ai tumori del, sta consegnando l’opera“La Vie en Rose” di Roxy in the Box aldidella mammella di I e II livello del P.T. “SS. Annunziata”, in via Egiziaca a Forcella 18, Napoli. La prevenzione per ilalAll’evento sono presenti insieme all’artista, Riccardo Imperiali di Francavilla, presidente diCampania, Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli1, Maria Corvino, direttrice sanitaria aziendale Asl Napoli1, Beniamino Picciano, direttore Ds31, e Marcella Montemarano, radiologo diagnostico.