Traffico Roma del 02-07-2024 ore 10 | 30

sulla tangenziale Sono in corso i lavori di riqualificazione della sopraelevata per Lasciare spazio ai cantieri prosegue la chiusura del uscita Casilina Pigneto sulla carreggiata direzione Stadio Olimpico Inoltre è chiusa la rampa di ingresso da via Prenestina le altre notizie in centro a partire dalle 12:30 sino alle 19 è in programma una manifestazione a Piazza Bocca della Verità con possibili chiusure alin caso di chiusure saranno anche duvia te le 11 linee di bus della zona