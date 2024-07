Tappa 5 del Tour de France 2024 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Valloire, 2 luglio– Grande spettacolo sul Galibier con l’assolo di Tadej Pogacar che ha staccato in vetta Jonas Vingegaard e condotto una discesa magistrale per la vittoria dialdee una prima scrematura nella classifica generale. Lo sloveno comanda in maglia gialla con 45” di vantaggio su un ottimo Remco Evenepoel e 50” sul danese, mentre pagano già oltre un minuto il compagno della Uae Juan Ayuso a 1’10”, Primoz Roglic quinto a 1’14” e Carlos Rodriguez della Ineos a 1’16”. Primo italiano in classifica Giulio Ciccone nono a 3’20” e giunto in top ten a Valloire. Ora ilrifiata e la prossimadi montagna sarà nella seconda settimana e Le Lioran perché da qui al weekend ci sarà la cronometro di Chambertain venerdì e l’insidiosadegli sterrati a Troyes.