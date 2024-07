Società sempre più stressata | rimedi naturali per aiutare a ritrovare l’equilibrio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Lamoderna è fortemente caratterizzata da alti livelli di stress. Il mondo èpiù veloce e non è facile riuscire a stare al passo, con troppi impegni quotidiani e lunghe ore di lavoro da portare a termine. Secondo il Mind-Health Report 2023 condotto a Axa-Ipsos, il 56% degli italiani soffre di stress: un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, con donne e giovani tra le categorie più colpite. Chi si dichiara in pieno benessere è solo il 20% delle persone intervistate. È la pressione lavorativa, insieme alla mancanza di reti di supporto, che rende difficile affrontare questa problematica. Tuttavia, di pari passo, sta calando il pregiudizio nei confronti del malessere psicologico e questo porta le persone a cercare delle soluzioni, piuttosto che subire in silenzio.