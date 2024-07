Rosanna Cancellieri bacchetta Emma | critiche che accendono uno scontro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024) Nei suoi ultimi showMarrone ha sfoggiato dei look molto particolari, ma che non sempre sono stati apprezzati dal pubblico. La cantante ha risposto alledal palco della Fiera della Musica di Azzano. Proprio di questa polemica si è occupata ieri Simona Branchetti a Pomeriggio 5 News e in studio con lei c’erano Elisa D’Ospina,e Alessandro Cecchi Paone. La D’Ospina ha preso le difese die le ha anche dato il merito di aver contribuito alla lotta contro il bodyshaming (anche se in realtà queste erano piùai look).invece ha fatto qualche appunto alla cantante e le ha consigliato di cambiare stile, perché gli abiti che indossa ultimamente non le donerebbero.su: “Che si valorizzi un po’ di più”.