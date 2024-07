Partito il cantiere in via Veneto Traffico in tilt automobilisti furiosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Al via i lavori di rigenerazione in via, sul sito del Comune, è possibile prendere visione dell’ordinanza, la numero 156 del 28 giugno 2024, in cui sono presenti i dettagli sulla viabilità provvisoria da adottare nel periodo dei lavori.aperto nella mattinata di ieri che va ad accavallarsi a quello già operativo dal mese di gennaio scorso nella vicina piazza Garibaldi ed è caos viabilità. Ad aperturamancavano i cartelli di divieto in entrata in città per i non residenti per chi arriva sulla ss 11 Padana Superiore dalla direzione Treviglio. La polizia locale, dunque, ha presidiato quel passaggio per tutta la mattinata fino a pomeriggio, quando il varco d’ingresso è stato sbarrato con transenne e cartelli di divieto di transito per i non residenti.