Morgan assolto dall’accusa di diffamazione a Bugo per la piazzata a Sanremo | la vendetta dal palco non fu reato

(Di martedì 2 luglio 2024) «Le brutte intenzioni, la maleducazione / la tua brutta figura di ieri sera / l’ingratitudine e la tua arroganza». Della canzone portata all’Ariston dal duo– Sincero – è rimasta impressa nell’immaginario di tutti la versione rivisitata. Dopo un litigio tra i due, l’ex Bluvertigo, salito suldel Festival di2020, iniziò a intonare altre parole rispetto al brano originale in gara. Ciò comportò l’uscita anticipata didal, quel famoso «dov’è» di, diventato un meme, e la squalifica di Sincero dal concorso. La vicenda non finì lì, arrivando nelle aule giudiziarie. Marco Castoldi – il vero nome di– è finito a processo con l’accusa diaggravata nei confronti del cantautore Cristian Bugatti, in arte