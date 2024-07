Marotta | No agli stranieri mediocri! Serve coesione e confronto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Beppe, presidente dell’Inter, ha parlato delle sorti della Nazionale italiana. Il dirigente nerazzurro vuolee unione. SPIEGAZIONE – Il presidente dell’Inter Beppealla Rai si esprime sull’Italia: «Fallimentare no, c’è delusione e amarezza come in tutti gli italiani e in tutte le componenti federali. Realtà che va affrontata in modo razionale. Se siamo stati eliminati qualche mancanza ci sarà stata come hanno detto presidente e CT. Non siamo più i protagonisti di un tempo, difficile anche per il selezionatore selezionare i giocatori, bisogna lavorare e vedere a monte il perché di questa crisi. Oggi il mondo del calcio non fa sistema per causa di personalismi e per la mancanza di talento. Lo sport deve essere gratuito.