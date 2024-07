Luca Ciceroni il meteorologo Rai aggredito e insultato da un cameriere | Fr**io di m***a

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024), ildella Rai e volto noto della tv, ha raccontato di una vergognosa aggressione verbale e anche fisica subita all’interno di un locale a Roma, nel quartiere Montesacro, dove stava trascorrendo una serata in compagnia di due amiche. Ha condiviso la sua triste esperienza su Facebook, spiegando cos’è successo e perché ildel locale si è scagliato contro di lui. L’aggressione ain un lungo post su Facebook ha spiegato che si trovava in un noto locale del quartiere Montesacro in compagnia di due amiche, una serata che stava procedendo in modo sereno e tranquillo e che è stata rovinata dalle offese di unrivolto al, dopo che questi gli ha fatto un apprezzamento.