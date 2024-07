LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tappa e maglia per Pogacar che dipinge sul Galibier Si stacca Vingegaard!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.02 Evenepoel ed Ayuso hanno tagliato il traguardo con circa 35? di ritardo. Bisogna attendere per capire i distacchi precisi. 17.01 Secondo posto per Evenepoel davanti ad Ayuso.ha perso qualche metro, vedremo se si tramuteranno in ulteriori secondi di distacco. 17.01 Evenepoel lancia la volata lunga. Rispondono Roglic ed Ayuso. 17.00 Spinge fino alla traguardoche solo dopo alza le braccia al cielo. 17.00per Tadejche mette la prima firma su questode. 16.59 FLAMME ROUGE!! 16.59 All’arrivo ci sono dei secondi d’abbuono in palio. Il secondo prenderà 6 secondi, il terzo 4. 16.59 Rimane stabile intorno ai 35? il distacco trae gli inseguitori.