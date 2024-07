LIVE Bellucci-Shelton 6-4 3-6 6-3 3-6 4-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | arriva la pioggia quando l’americano stava per servire per il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23il diluvio e vengono mandati fuori dal campo i giocatori, raccattapalle in azione per distendere i teloni. 16.22 Molto più copiosa laora rispetto a prima, ma ancora una volta ai giocatori viene detto di rimanere in campo. Si bagnasotto l’acqua, rimane riparato sotto l’ombrello l’azzurro. 16.20 Di nuovo tutto fermo, è tornata a fare capolino la. Potrebbe mancare un game alla fine della partita ma anche se sono due gocce sull’erba ovviamente c’è da fermarsi. 4-5 Game! Con l’ACE il classe 2001 sigilla questo turno di servizio, ma dopo il cambio camposervirà per il. 40-0 Servizio e dritto di, game interlocutorio perre al prossimo.