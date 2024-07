L’attaccante del Portogallo spiega le lacrime dopo il rigore di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo ha dichiarato che le sue lacrime dopo aver sbagliato un rigore contro la Slovenia a UEFA Euro 2024 erano il risultato di "tutto ciò che il calcio comporta" e non della fine della sua carriera alle fasi finali. Il portiere sloveno Jan Oblak ha deviato magistralmente il rigore di Ronaldo contro un palo durante il primo tempo supplementare a Francoforte, dove il Portogallo ha segnato il primo tiro dal dischetto della sua squadra nella vittoria per 3-0 ai rigori dopo il pareggio per 0-0 negli ottavi di finale. "Questo è senza dubbio il mio ultimo campionato europeo", ha detto Ronaldo, singhiozzando in campo durante l'intervallo dei supplementari.