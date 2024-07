La Confraternita delle S S Stimmate di San Francesco di Bibbiena celebra gli ottocento anni dalle Stimmate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Ricorrono quest’annoda quando Sanricevette lesul Monte della Verna (1224-2024). LaS.S.di Sandiquesta ricorrenza, con il patrocinio del Comune di, con una serie di eventi, il primo dei quali avrà luogo presso l’Oratorio di SanVenerdì 5 luglio 2024 alle ore 18. Si tratta della presentazione del libro di Paolo Caggiano e Fabiola Gorgeri “Raffaello Franci architetto francescano” Edifir Edizioni Firenze. La pubblicazione rappresenta la sintesi di un lungo lavoro di ricerca d’archivio, bibliografica e sui luoghi che gli autori hanno dedicato alla prolifica opera di Raffaello Franci, frate minore francescano nato alla fine degli80 dell’(e vissuto nei conventi tra Figline, La Verna e Monte alle Croci) che, iniziando come autodidatta e seguendo l’insegnamento di alcuni maestri, ha dedicato la sua vita, oltreché alla vocazione monastica, all’architettura, progettando decine e decine di opere o rifacimenti, restauri, modificazioni di edifici esistenti in specie a carattere religioso in molte zone della Toscana e anche del nostro Casentino.