La Commissione europea Malfatti il primo italiano Ma fu un’occasione persa nonostante Spinelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) di Piero S. Graglia Esiste un luogo comune duro a morire, e cioè che l’Italia nel corso degli anni ’60 e ’70 abbia contato poco nella politica. Un’idea che ispira gli odierni inviti a "contare di più in Europa". Spesso è conseguenza diretta di un certo autolesionismo; altre volte si cerca di sminuire il ruolo che la classe politica democristiana – con le sue luci e con le sue ombre – svolse fuori dal Paese. Insomma, va detto che non c’è stata solo la figura di De Gasperi negli anni ’40 e ’50 a eccellere, abbiamo avuto anche Amintore Fanfani, Emilio Colombo, Aldo Moro che occuparono e influenzarono la scena politicacon autorevolezza ed efficacia. Fu questo il motivo per cui, dopo le dimissioni di Charles de Gaulle nel 1969 e lo svolgimento di una importante conferenza tra i “sei“ all’Aja nel dicembre dello stesso anno (uno dei tanti "rilanci europei"), l’Italia poté chiedere il ruolo più importante a Bruxelles: la presidenza della