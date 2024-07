JD McDonagh | Dom è un uomo morto!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 luglio 2024) Durante l’ultima puntata di Raw, Dominik Mysterio ha affrontato suo padre Rey. A bordo ring, ovviamente, c’era anche Liv Morgan, ormai presenza fissa al fianco di Dirty Dom. Anche stavolta c’è stato un momento di imbarazzo tra i due, dato che Dom è caduto tra le braccia di Liv, che lo ha poi trattenuto tra le gambe. Spacciato Dopo l’incontro, JDha commentato su Twitter l’accaduto, dando l’amico per spacciato, lasciando intendere che Rhea Ripley avrà decisamente da ridire sul comportamento di Dominik. LOL he is so dead. JD(@jd) July 2, 2024 Rhea Ripley è stata messa da parte dopo il feroce attacco di Liv Morgan, che ora sembra corteggiare con successo Dominik, creando potenzialmente tensioni future.