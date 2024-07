Intervista a Jvli | Emma Marrone mi ha colpito per la sua voglia di fare è al passo con i tempi Come producer avverto tanta pressione per i numeri

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 2 luglio 2024) Sta sempre più decollando la carriera dial suo esordiosolista con il brano “Hodi te”. Per questo debutto, ha scelto al suo fianco due artisti con i quali ha già collaborato più volte e instaurato un legame professionale e umano:e Olly.Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusiva. Ilci ha raccontato com’è nato questo brano: “Il pezzo è nato in studio verso marzo durante una sessione con Paolo Antonacci con cui scrivo spesso. Insieme a lui avevamo fatto anche “Apnea” il brano cheha portato quest’anno in gara al Festival di Sanremo. In studio con noi era presente anche Olly con il quale lavoro a stretto contatto ormai da alcuni anni. E’ nato così il pezzo “Hodi te” che abbiamo proposto a