Il Tour de France che spettacolo Record di ascolti per la tappa in tv e 25mila presenze negli alberghi

(Di martedì 2 luglio 2024) Rimini continuerà a raccogliere a lungo i frutti della visiblità che le ha regalato ilde. Ne sono certi a Palazzo Garampi e a Visit Rimini, l’agenzia che si occupa dell’organizzazione dei servizi per il turismo. "Grazie alla collaborazione con alcuni importantioperator del settore – spiega la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert – siamo nelle condizioni di proporre Rimini come destinazione del cicloturismo sul mercato internazionale". Perché "ildenon è solo uno dei più importanti eventi sportivi al mondo (e il più seguito in tv dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio), ma è anche una vera e propria calamita per il turismo". E lo si è visto sabato: tantissimi turisti arrivati a Rimini da ogni parte del mondo per assistere dal vivo all’arrivo della primadella Grande boucle partita da Firenze.