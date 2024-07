Il primo film della storica trilogia con Romy Schneider nei panni della principessa Un cult che non stanca mai

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) Questa sera alle 21.20 su Rai 3 va in onda l’ennesima replica delLaSissi. Appuntamento fisso dei palinsesti televisivi, racconta la nascita di una grande storia d’amore: quella fra l’Imperatore Francesco Giuseppe d’Austria e la bellissima Elisabetta di Baviera, detta “Sissi”, interpretata da un’indimenticabile. Una notte daSissi: come dormire nelle stanzeserie “L’imperatrice” X Leggi anche › Tutto su “Sissi”, la serie che racconta lain modo fresco e audace Un, risalente al 1955, amatissimo ancora oggi, che continua a far sognare intere generazioni di spettatori.