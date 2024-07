Gioia Tauro sequestrate parti di droni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 luglio 2024) 19.20 Alcune componenti per l'assemblaggio diad uso bellico sono statenel porto didal comando provinciale di Reggio Calabria della Guardia di Finanza. I pezzi, di provenienza cinese e contenute in sei container, erano diretti in Libia. A individuare le componenti è stato uno scanner dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli,dopo che erano state riscontrate anomalie nelle documentazione doganale che le accompagnava.Il carico dichiarato del container era di componentistica per generatori eolici di energia.