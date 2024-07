Euro 2024 Uefa continua lotta ad abusi online | rimossi oltre 4600 post

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024)la battaglia dellacontro gliai protagonisti di. Durante l’evento in corso in Germania, sono già stati segnalati nella fase a gironi 4.656, il 71% di questi rimosso dalle piattaforma mediamente dopo poco più di 1 ora. Nel mirino degli utenti soprattutto Belgio, Croazia, Ucraina e Olanda con il 74% deisegnalati contro singoli giocatori, il 15% agli allenatori, il 7% alle squadre e il 4% agli arbitri. Tra questi, anche un 4.5% di insulti razzisti e un 1.5% omofobi. “Crediamo che sia fondamentale proteggere e supportare giocatori, allenatori e arbitri contrastando glia cui sono esi – ha spiegato Michele Uva – direttore Social & Environmental Sustainability per la– Dovrebbero essere in grado di concentrarsi solo sulla loro prestazione in campo e non essere appesantiti dainaccettabili diretti a loro“.