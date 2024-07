Elezioni Uk la vittoria dei labour sarà schiacciante Chi è il leader che rottamerà i conservatori dopo 14 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Lein Inghilterra (si vota il 4 luglio, ndr) sono entrate nel vivo, ma questa voltadiverso. Isono stati al potere per quattordici, e gli ultimi due primi ministri non sono stati neanche scelti dal popolo. Guardando ai sondaggi, sembra che quest’epoca stia per finire presto, con unadei laburisti, che – dicono le statistiche – vinceranno col 40 per cento dei voti mentre isono dati solo al 20. Secondo lo stesso sondaggio, i tories non solo saranno fuori dal governo ma non prenderanno neanche abbastanza seggi per diventare l’opposizione. All’opposizione andrebbero i Liberal Democrats, il partito centrista di Ed Davey. Un’ipotesi non tanto probabile, ma se dovesse avverarsi,la prima volta in più di cent’che inon saranno né nel governo e né la maggioranza nell’opposizione.