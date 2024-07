Dopo le Europee FdI continua a volare Pd giù e c' è un crollo | il sondaggio-Ghisleri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Dalledell'8 e 9 giugno la situazione dei partiti in Italia non sembra essere cambiata granché: lo conferma l'ultimocondotto da Euromedia Resarch di Alessandraper La Stampa. La rilevazione vede al primo posto, come al solito, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che cresce ancora: con un +0,2% si porta ora al 29% dei consensi. A seguire il Pd di Elly Schlein, che invece perde uno 0,1 rispetto al voto europeo, scendendo così al 24. Al terzo posto, nonostante le profonde perdite, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cala dello 0,3% arrivando quindi al 9,7. A inseguire i grillini sono Forza Italia di Antonio Tajani e Noi Moderati, che crescono dello 0,1, portandosi rispettivamente al 9,2 e allo 0,5%.diché ecco la Lega di Matteo Salvini al 9, stabile se si prende in considerazione il voto di più di due settimane fa.