Declino cognitivo peggiorato e buio Bomba su Biden gli episodi che lo affossano

(Di martedì 2 luglio 2024) Il «» del presidente Usa Joesarebbenegli ultimi sei mesi e persone vicine al presidente abbevero assistito nell'ultimo anno e mezzo ad almeno «15-20 occasioni» simili a ciò che il Paese ha visto durante il dibattito presidenziale della scorsa settimana. A svelarlo è stato il giornalista americano Carl Bernstein intervenuto all'Anderson Cooper Monday night sulla Cnn. «Queste sono persone, molte delle quali sono molto vicine al presidente, che lo hanno amato, lo hanno sostenuto e tra loro ci sono alcune persone che avrebbero raccolto molti soldi per lui. E sono fermamente convinti che ciò che abbiamo visto l'altra sera, il Joeche abbiamo visto, non è un caso isolato, ci sono state 15, 20 occasioni nell'ultimo anno e mezzo in cui il presidente è apparso in qualche modo come in quello spettacolo dell'orrore a cui abbiamo assistito», la ricostruzione di Bernstein.