Collezionismo artigianato e turismo C’è la mostra-mercato degli orologi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Quanto tempo c’è dentro 38 anni di vita, di incontri, di luci, di esposizioni? È il tempo vissuto dalla, una storia lunga e piena di soddisfazioni per un evento che si ripete due volte l’anno, a Natale e proprio in questi giorni. L’appuntamento estivo si apre il prossimo sabato, 6 luglio, e andrà avanti a orario continuato fino a domenica sera, la novità è nella sede dell’esposizione: "Corso Cefalonia è nella tradizione il corso dei gioiellieri, racconta l’organizzatore della, Stefano Castori, e proprio a corso Cefalonia torniamo aprendo il cortile di Palazzo Azzolino a circa 40 espositori. Come sempre parliamo di, di, di bellezza, e insieme parliamo di. Ci saranno novità e sorprese e anche un inedito spazio dedicato alle penne d’autore, un altro oggetto particolarmente significativo per i collezionisti.