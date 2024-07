Cina | formulera’ oltre 50 standard per settore IA entro 2026

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 luglio 2024) Pechino, 02 lug – (Xinhua) – Lapiu’ di 50nazionali e industriali per l’intelligenza artificiale (IA)ile sviluppera’ un sistema diper guidare lo sviluppo di alta qualita’ del, secondo le linee guida presentate congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e da altri tre organi governativi. Le linee guida specificano sette aree chiave per lo sviluppo del sistema diper l’IA nel Paese, tra cui gliper le tecnologie chiave, i prodotti e i servizi intelligenti e le applicazioni industriali. Secondo le linee guida, lo sviluppo diper l’IA puo’ contribuire a promuovere il progresso tecnologico, lo sviluppo delle imprese e l’aggiornamento industriale, sfruttando meglio l’IA per potenziare la nuova industrializzazione.