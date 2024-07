Cast Ballando con le Stelle 2024 nomi svelati | Carlucci apre il portafoglio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 2 luglio 2024) Si prevede una nuova edizione dicon lestupefacente. Il prossimo settembre i programmi di punta di Rai1 saranno già in onda, tra cui il talent di ballo condotto da Millyentro la terza decade di settembre al sabato sera. In attesa di conferme ufficiali e la presentazione dei nuovi palinsesti-25 (QUI le prime novità), la Rai starebbe pensando di allungaredi qualche puntata, riportando il programma alla durata dei tradizionali sabati sera autunnali di Rai1, come avveniva con Fantastico, il celebre show abbinato alla Lotteria Italia, che durava 14 puntate. Se questa estensione verrà confermata, sarà necessario aumentare il budget del programma per ingaggiare un maggior numero di coppie e creare più gare collaterali, rendendo la trasmissione ancora più coinvolgente per il pubblico.