Calciomercato Cesena ecco il primo colpo per Mignani?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) L’allenatore della promozione in Serie B, Domenico Toscano, non siederà sulla panchina dei romagnoli nella prossima, ormai imminente, serie cadetta che dovrà regalare al cavalluccio marino la permanenza nella categoria abilmente conquistata grazie alposto nel Girone B della Serie C. Al posto del tecnico che ha raggiunto questo grande traguardo è arrivato Michele, reduce da un’esperienza piuttosto negativa al Palermo. Il mister ha ricevuto garanzie dai bianconeri che si apprestano, infatti, a piazzare ilacquisto per il nuovo inquilino della panchina:chi segue attentamente ildel, piace Venturi del Cosenza (Credit foto – Cosenza Calcio)Trenta presenze e due gol nell’ottimo campionato messo in scena dal Cosenza Calcio.