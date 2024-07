Calcio | le Contrade di Querceta Madonnina e Pozzo agli spareggi La Quercia in carrozza in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)- ma già si sapeva - direttamente in. L’ultima giornata della fase a gironi, del gruppo B, serviva solo per stabilire gli incroci degliche saranno: Cervia--Ranocchio, mentre per I campioni in carica del Leon’d’Oro ed i vicecampioni dellale semifinali sono già acquisite.1-1a fare la partita eguardingo e pronto a ripartire. Proprio su una ripartenza ilpassa, con un tiro dal limite deviato da un difensore nella propria porta. Laha però un Sacchelli in più. L’attaccante guida i suoi e trasforma il rigore, decretato per fallo su Lorenzoni, che vale il pari. "C’è tanto rammarico - commenta Marco Iori della- perché abbiamo subito il gol nell’unica mezza occasione concessa, frutto fra l’altro di un nostro errato disimpegno difensivo.