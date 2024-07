Almeno 116 morti per la calca ad un raduno religioso in India

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) E' di116il bilancio delle vittime nelladopo unindù nel nord dell': lo hanno reso noto funzionari governativi, secondo i quali si tratta della peggiore tragedia di questo tipo in oltre dieci anni. Una grande folla si era radunata vicino alla città di Hathras per ascoltare il sermone di un noto predicatore, ma al momento di tornare a casa una tempesta di sabbia li ha investiti provocando il panico. Molti fedeli sono caduti gli uni sugli altri e sono rimasti schiacciati o calpestati, altri sono precipitati in un canale di scolo, nel caos. Sembra che "ci fossero più persone di quante fossero state autorizzate" al, secondo l'alto funzionario della polizia Shalabh Mathur. I raduni religiosi inhanno un triste record di incidenti mortali causati da cattiva gestione delle persone presenti agli eventi e da errori nella sicurezza.