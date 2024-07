A$AP Rocky ci insegna come vestirci da impiegati d' ufficio molto cool

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Non è un segreto che adpiacciaBottega Veneta. L'ha indossata mentre faceva jogging a Beverly Hills. L'ha indossata alla Settimana della Moda di Milano. L'ha indossata anche nel fine settimana, quando è stato avvistato a New York City con l'aspetto del ragazzo meglio vestito dell'accanto. Prendendo una pausa dalle sue solite giacche di pelle e sneaker importanti, l'ultimo look diè un po' più preppy. Sopra, ha indossato una camicia di cotone a righe dell'ultima collezione della maison italiana e una cravatta in pelle d'agnello appositamente studiata per non sembrare affatto pelle d'agnello. Celebrity Sightings In New York City - June 30, 2024 GothamIl direttore creativo Matthieu Blazy sperimenta con i materiali in questo modo sin dalla collezione Primavera/Estate 2023, quando ha realizzato jeans in pelle, e Bottega dell'era Blazy è uno dei pochi marchi in circolazione che rende l'abbigliamento maschile di nuovo divertente senza impazzire troppo.