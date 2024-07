Youth League di Karate gli atleti tricolori vincono 19 medaglie | anche gli Under 14 sul podio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024) Porec – Sono 19 lein totale conquistate dagliitaliani alladi. Ieri, sono scesi sul tatami, come da programma a Porec, i campioncini14 e hanno ottenuto altre 4 allori. Dopo i successi degli21 (leggi qui) e dei Cadetti (leggi qui),l’ultima categoria in gara non ha deluso le attese. Come riporta fijlkam.it ‘Tutte nel kumite e tutte di bronzo, ledi oggi sono arrivate con Diego Nasser (50 kg), Lorenzo Bergna (40 kg), Edoardo Cafiso (45 kg) e Riccardo De Gregorio (+55 kg). Nelle 4 finaline disputate, Cafiso ha battuto il bulgaro Stefanov, Bergna si è imposto sull’ucraino Serheiev, De Gregorio sul connazionale Del Seppia e Nasser, infine, sull’altro connazionale Ferraris’. Foto Fijlkam ilfaroonline.