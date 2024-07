Seul annuncia | la Corea del Nord ha lanciato 2 missili balistici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ladelhaoggi due, hanno confermato le forze armate del Sud: ultimo di una serie di test sulle armi condotti da Pyongyang che hanno inasprito le relazioni con. Un missile balistico a corto raggio è statonelle prime ore del mattino, ha riferito in una nota lo Stato maggiore congiunto (Jcs) militare sudno. Circa 10 minuti dopo è stato rilevato un secondo missile. "Le nostre forze armate hanno rafforzato la sorveglianza e la vigilanza in preparazione di ulteriori lanci", ha affermato il Jcs aggiungendo di aver condiviso informazioni sugli incidenti con Stati Uniti e Giappone. L'agenzia di stampa ufficialena Kcna non ha dato conferma immediata dei lanci. La settimana scorsa ladelhato di aver testato con successo un missile a testata multipla, ma il Sud ha affermato che il lancio si è concluso con un'esplosione a mezz'aria.