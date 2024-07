Rogo tossico a Barra comitati richiamano Manfredi a responsabilità | Sei custode giudiziario dell’area

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSindaco, la vogliamo richiamare alle sue. Così comincia una lettera, inviata dal Comitato “R-Esiste!” a Gaetano. Nell’ex campo rom di via Mastellone, due giorni fa, è scoppiato l’ennesimo. Un altro battesimo estivo di fuoco, dopo quello di un anno fa. La drammatica estate degli incendi a. Dopo la raffica di roghi dolosi, a gennaio è seguito il sequestro. Eè stato nominato. Ecco perché l’incipit della pec: “Richiamando le Sue”. Il comitato va subito al dunque. Conferma al sindaco-che non sono “ancora iniziati i promessi lavori di messa in sicurezza e bonifica”. E in più continuano “a verificarsi azioni illegali da parte di terzi, smaltimento rifiuti e roghi”.