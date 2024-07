Risultati definitivi elezioni Francia l’estrema destra si impone al primo turno | Rassemblement National al 33%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 - L'estremadeldi Marine Le Pen, guidata dal giovane Jordan Bardella, siinaldellelegislative e potrebbe andare al potere, per la prima volta nella Quinta Repubblica. A tarda notte arrivano iufficiali del ministero dell'Interno: con il 33,1% dei voti, il(RN) e i suoi alleati sono in vantaggio sulla coalizione di sinistra radunata nel Nouveau Front Populaire (NFP), che ha ottenuto il 28% dei consensi. Supporters fly french flags during the results evening organised by former president of the French far-right(RN) parliamentary group Marine Le Pen during the first round of the general elections, in Henin-Beaumont, northern France, on June 30, 2024.