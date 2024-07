Regioni in gioco Toscana regina nel girone B

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fuori solo la Valle D’Aosta: saranno infatti 19 lerappresentate nel prossimo campionato di serie C che prende il via il 25 agosto. A fare la voce grossa la Lombardia con ben 11 squadre ai nastri di partenza. Secondo posto a pari merito per Campania e Veneto a quota 7. Ecco il dettaglio completo. Abruzzo 2 Pescara e Pineto; Basilicata 2 Picerno e Potenza; Calabria 1 Crotone; Campania 7 Avellino, Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Turris e Sorrento; Emilia Romagna 3, Rimini, Spal e Carpi; Friuli Venezia Giulia 1 Triestina; Lazio 1 Latina; Liguria 2 Sestri Levante e Virtus Entella; Lombardia 11 Albinoleffe, Alcione Milano, Atalanta U23, Feralpi Salò, Giana, Lecco, Lumezzane, Milan Futuro, Pergolettese, Pro Patria e Renate; Marche 2 Ascoli e Vis Pesaro; Molise 1 Campobasso; Piemonte 3 Juventus U23, Novara e Pro Vercelli; Puglia 5: Audace Cerignola, Foggia, Monopoli, Taranto e Team Altamura; Sardegna 1 Torres; Sicilia 3 Catania, Messina e Trapani;4 Arezzo, Lucchese, Pianese e Pontedera; Trentino Alto Adige 1 Trento; Umbria 3 Perugia, Ternana e Gubbio; Valle d’Aosta 0; Veneto 7: Arzignano, Caldiero Terme, Clodiense Terme, Legnago, Padova, Vicenza, Virtus Verona.