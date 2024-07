Pensionati a chi spetta la quattordicesima | requisiti e clausola di salvaguardia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 – Per iluglio è il mese della cosiddetta “”, la somma aggiuntiva, come anche è definita, corrisposta in presenza di determinatidi età e di reddito. Vediamo quali. E vediamo a quanto la somma una tantum in gioco. Se si è titolari di una qualsiasi pensione, come ex lavoratori dipendenti o autonomi (compresa quelle erogate dalla gestione separata Inps), e si hanno almeno 64 anni di età, si può fare affidamento, dal 2007, anche su un’altra somma esentasse aggiuntiva, subito ribattezzata “” perché erogata con l’assegno di luglio. Si tratta di una somma una tantum che è riconosciuta in funzione delle condizioni di reddito (questa volta solo dell’interessato e non anche dell’eventuale coniuge), ma anche dei contributi versati.