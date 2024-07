Pallanuoto Jesina esperienza formativa al Water Polo World nel ravennate

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Launder 12 ha vinto la Coppa Disciplina oltre al premio Fair Play della F.I.N. Marche. Mercoledì sera, ai giardini pubblici di Jesi, festa per i dieci anni della società JESI, 1 luglio 2024 – Bellissima, quella delle formazioni under 12 ed under 14 della, alFestival di Casalborsetti (RA). Nella splendida struttura del Residence Mare Pineta, laItalia ha organizzato un torneo con formazioni da ogni parte d’Italia, di cui una da Malta. I giovani granata, accompagnati da Mr Vidovic ed Edoardo Pecci, tornano a casa con zero vittorie, ma con unnotevole e con uno spirito di gruppo rinforzato. Nonostante tutto, launder 12 ha vinto la Coppa Disciplina del torneo, che si va ad aggiungere al premio Fair Play della F.