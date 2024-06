Oroscopo luglio | le previsioni delle stelle

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 1 luglio 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’del mese. Chesarà? Scopriamolo insieme!e tutta l’estate addosso! Da questo breve ma forte incipit, capiamo che sarà un mese bollente per alcuni segni dello zodiaco e ricco di novità professionali per altri. Perché si sa, lenon vanno in vacanza! Scopriamo la voce degli astri con Venere e Mercurio che si esprimeranno con grande forza. Ecco a voi, l’del mese.– velvetgossip: leIniziamo col segno dell’ Ariete che vivrà un periodo proficuo con tanto di cambiamento significativo nella sfera professionale. Dopo mesi di fermo e insoddisfazioni, il mese disarà decisivo sia per il lavoro che per i sentimenti.