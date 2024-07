Oped Day per ottenere il passaporto al Commissariato di Nocera Inferiore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn considerazione della maggiore richiesta da parte della cittadinanza diilnel periodo estivo, ildiha predisposto una giornata di apertura straordinaria pomeridiana in data 10 luglio p.v. dalle ore 14.30 alle ore 17.30 in modalità open day, anche in assenza di prenotazione on line. Per richiedere ilnell’open day l’utente deve premunirsi dei documenti di seguito elencati: 2 fototessera; fotocopia documento d’identità; ricevuta versamento da 42,50 euro esclusivamente in Poste Italiane s.p.a.; contributo amministrativo da 73,50 euro; fotocopia documento d’identità dei genitori, in caso di istanze presentate per i figli minorenni. Si precisa che l’accesso allo sportello avverrà secondo il criterio della priorità dell’arrivo, con la presenza di personale delche garantirà la regolarità del flusso di arrivo.