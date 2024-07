Non hai mai visto un pilota di aereo con la barba? Svelato il motivo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Perché i piloti non hanno la? La spiegazione non è estetica, ma ha alle spalle delle motivazioni legate alla loro sicurezza Nei vostri viaggi invi siete mai imbattuti in uncon la? Sì, forse la domanda può sembrare strana, ma in realtà si tratta di un dettaglio che dietro ha dei motivi ben precisi. Nessuna spiegazione estetica, ma solo di sicurezza. Alcune delle più grandi compagnie aeree, infatti, hanno vietato la presenza di peli sul volto dei piloti – tra queste la Delta Airlines e l’American Airlines – perché altrimenti non sarebbero in grado di attaccare rapidamente la maschera per l’ossigeno. Questa rischierebbe di non sigillarsi come dovrebbe, rischiando di mettere a repentaglio la loro sopravvivenza. I piloti non hanno laper motivi di sicurezza (Pixabay) – Notizie.