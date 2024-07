Nintendo Switch 2 non avrà problemi di disponibilità la compagnia vuole combattere i bagarini

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 1 luglio 2024)ha affermato che combatterà con forza e convinzione ial lancio di2, promettendo che immetteranno sul mercato il numero sufficiente di unità della console per soddisfare la richiesta del pubblico. IGN.com ha ripotato le nuove dichiarazioni condivise dal Presidente della Grande N, Shuntaro Furukawa, condivise nel corso di una nuova sessione di domande e risposte dedicata agli investitori della società giapponese. E proprio in questa occasione il Presidente diha affermato che all’interno dell’azienda hanno l’obiettivo, fermo e deciso, diil fenomeno dei(in inglese scalper) riuscendo a produrre, e di conseguenza ad immettere sul mercato, il numero di unità sufficiente di2 per evitare che la console vada rapidamente sold-out.