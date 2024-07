Molestie telefoniche all’anziana zia | la nipote risarcisce il danno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Calvenzano. Ha risarcito ilzia, che aveva tormentato per mesi con telefonate e squilli a tutte le ore del giorno e della notte perché convinta che si fosse intascata parte dell’eredità lasciata dalla nonna. Così il giudice ha disposto il non doversi procedere nei confronti della donna, C.L., 59 anni, residente a Seriate perché la zia, T.L., 85 anni, di Calvenzano, ha rimesso la querela. La nonna, dopo essere stata accudita per 20 anni da T.L., era morta nel 2015, all’età di 103 anni. Nel 2020 la, figlia del fratello dell’85enne, le aveva fatto recapitare una lettera dall’avvocato nella quale chiedeva 30mila euro, denaro che secondo lei la zia aveva tenuto per sé senza dividerli con gli eredi. L’anziana si era rivolta ad un legale, che aveva risposto alla missiva dicendo che nulla era dovuto perché nulla era stato preso.