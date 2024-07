Lella | Ho messo ai fornelli attori fantini e chef

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) "La scuola di cucina diva avanti, ma senza. Dopo 27 anni ho deciso di ritirarmi e ringrazio tutti per quello che è stato un lavoro, ma soprattutto una grande passione e un piacere". CosìCiampoli ripercorre il sogno: la sua è stata la prima scuola di cucina a Siena, frequentata da persone provenienti da tutto il mondo. Aperta nel 1997, dopo due anni era fra le più importanti scuole di cucina in Italia, con Marchesi e Vissani. Come è iniziata l’avventura? "Da giovane facevo pattinaggio artistico alla Mens Sana e lo sport, si sa, è sempre legato alla sana alimentazione. Sono andata a Lione a studiare le lingue e mi sono innamorata della cucina. E’ nato lì il sogno di aprire una scuola, cosa che ho fatto a Siena prima in Massetana Romana, poi a Fontebranda".